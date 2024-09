Brunei: Svolta formazione sulla legge della concorrenza con esperti di Singapore

21 Settembre 2024_ La Commissione della Concorrenza del Brunei Darussalam (CCBD) ha recentemente organizzato una sessione di formazione per rafforzare la comprensione e l'applicazione della legge sulla concorrenza nel paese. L'evento ha visto la partecipazione di esperti della Commissione della Concorrenza e dei Consumatori di Singapore (CCCS), che hanno condiviso le loro migliori pratiche e competenze. Il presidente della CCBD ha sottolineato l'importanza della cooperazione tra le due commissioni per migliorare l'attuazione della legge sulla concorrenza in Brunei. Questa iniziativa fa parte degli sforzi continui della CCBD per garantire un ambiente di mercato equo e trasparente per i consumatori. La notizia è riportata da mediapermata.com.bn. Per ulteriori informazioni sulla legge sulla concorrenza e sulla CCBD, è possibile visitare il sito ufficiale www.ccbd.gov.bn.