Brunei: Trasformazione digitale al centro dell'istruzione con l'uso dell'IA

23 Ottobre 2024_ La trasformazione digitale è una priorità per Brunei Darussalam, in particolare dopo il lancio del Digital Economy Masterplan 2025, che mira a rendere il Paese una Smart Nation. Durante il 68° incontro del Consiglio dei Ministri dell'Istruzione del Sud-est asiatico, è stato evidenziato come l'intelligenza artificiale e le tecnologie di apprendimento automatico possano rivoluzionare l'istruzione, offrendo esperienze di apprendimento personalizzate. Tuttavia, il Ministro dell'Istruzione ha sottolineato la necessità di affrontare sfide come il Digital Gap e la sicurezza informatica. L'incontro, co-organizzato dal Ministero dell'Istruzione e da SEAMEO INNOTECH, si è tenuto a Gadong e ha trattato strategie e direzioni future per l'innovazione educativa. La notizia è riportata da brudirect.com. SEAMEO INNOTECH è un centro regionale dedicato all'innovazione e alla tecnologia nell'istruzione, che supporta i Paesi del Sud-est asiatico nel migliorare i loro sistemi educativi.