Brunei: Universiti Brunei Darussalam crea un ecosistema di intelligenza artificiale

22 Luglio 2024_ Universiti Brunei Darussalam (UBD) sta sviluppando un ecosistema di intelligenza artificiale (AI) per migliorare l'apprendimento esperienziale degli studenti integrando l'AI nel quadro educativo. Il Vice-Cancelliere di UBD, Dr Hazri bin Haji Kifle, ha annunciato l'iniziativa durante l'accoglienza di 941 nuovi studenti per l'inizio di agosto. L'iniziativa prevede la formazione del personale UBD sull'uso efficace degli strumenti AI, l'enfasi sulle considerazioni etiche nell'applicazione dell'AI e la sensibilizzazione degli studenti sull'uso equilibrato dell'AI. UBD si impegna a preparare le carriere future degli studenti dotandoli di competenze essenziali, promuovendo la consapevolezza culturale e globale attraverso programmi di mobilità internazionale in collaborazione con partner ASEAN e globali. Lo riporta borneobulletin.com.bn. L'università continuerà a rafforzare le reti di supporto e a fornire consulenza efficace per migliorare il benessere e la resilienza degli studenti.