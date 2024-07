Brunei: Universiti Brunei Darussalam stabilisce un nuovo record nazionale con veicolo elettrico

11 Luglio 2024_ Il team Belia Tabah dell'Universiti Brunei Darussalam (UBD) ha stabilito un nuovo record nazionale per il Brunei Darussalam con un prototipo di veicolo elettrico chiamato Mekar. Il team ha vinto il premio per la riduzione dell'impronta di carbonio nella competizione globale Shell Eco-Marathon, tenutasi a Lombok, Indonesia, dal 2 al 7 luglio. La competizione ha visto la partecipazione di studenti universitari da UBD, Universiti Teknologi Brunei (UTB) e Politeknik Brunei, con tutti i team che sono rientrati in patria il 10 luglio. All'aeroporto internazionale di Brunei era presente il Dottor Hazri bin Haji Kifle, Vice Cancelliere di UBD. La competizione di quest'anno ha visto la partecipazione di 85 team provenienti da 12 paesi dell'Asia Pacifico e del Medio Oriente, sottolineando l'impegno del Brunei nello sviluppo di talenti STEM e nella promozione dello sviluppo sostenibile nella regione. Lo riporta brudirect.com. La partecipazione dei rappresentanti nazionali evidenzia l'importanza della sostenibilità e dell'innovazione tecnologica per il futuro del Brunei.