07 Settembre 2024_ L'Universiti Teknologi Brunei (UTB) ha avviato il suo Piano Strategico 2024-2028, mirato a formare talenti per una società sostenibile e globale, in linea con la visione Wawasan Brunei 2035. Il Sultan Hassanal Bolkiah ha sottolineato l'importanza di avere docenti di alta qualità per garantire l'efficacia del sistema educativo. Durante la cerimonia di laurea, il Sultan ha anche annunciato l'introduzione di un nuovo programma di Doctor of Business Administration nel gennaio 2025. Inoltre, UTB ha fatto il suo ingresso nel Times Higher Education Impact Ranking, un traguardo significativo per l'istituzione. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. UTB è un'importante università di Brunei, dedicata all'istruzione superiore e alla ricerca, contribuendo allo sviluppo del paese.