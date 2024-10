Brunei: Visita del Vicepresidente cinese al Porto di Muara per rafforzare la cooperazione bilaterale

23 Ottobre 2024_ Oggi, il Vicepresidente della Repubblica Popolare Cinese, Han Zheng, ha visitato la Muara Port Company (MPC) come parte di un programma di visita in Brunei che si svolge dal 21 al 23 ottobre 2024. Questo incontro segna un ulteriore passo nella crescente cooperazione tra Brunei e Cina, con discussioni focalizzate su logistica, commercio e operazioni portuali. Durante la visita, Han Zheng ha esplorato il Terminal Crociere e ha assistito a una dimostrazione di un nuovo sistema di gestione del riempimento di azoto, progettato per migliorare la conservazione delle merci. La notizia è stata riportata da pelitabrunei.gov.bn. La visita sottolinea l'importanza del Porto di Muara come hub strategico per le relazioni economiche e commerciali tra i due paesi.