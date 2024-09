Brunei: Visita della famiglia reale al Conservatorio di Musica di Singapore

12 Settembre 2024_ La famiglia reale di Brunei, guidata da Yang Teramat Mulia Paduka Seri Pengiran Anak Isteri Pengiran Anak Sarah, ha visitato il Yong Siew Toh Conservatory of Music a Singapore. Durante la visita, sono stati accolti dal Vice Dean dell'istituto, Associate Professor Chan Tze Law, che ha fornito una panoramica del curriculum e della storia del conservatorio. La visita ha incluso un tour degli studi di registrazione e una performance musicale da parte degli studenti del dipartimento di canto. L'istituto, fondato nel 2023, si dedica all'eccellenza nella musica strumentale e nella composizione. La notizia è riportata da pelitabrunei.gov.bn. Il Conservatorio di Musica Yong Siew Toh è parte della National University of Singapore e rappresenta un importante centro per la formazione musicale nella regione.