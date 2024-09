Brunei: Workshop su energia solare per l'agricoltura organizzato da UTB

21 Settembre 2024_ L'Universiti Teknologi Brunei (UTB), in collaborazione con il Ministero delle Risorse Primarie e del Turismo, ha avviato un workshop di due giorni sull'energia solare applicata all'agricoltura. Il direttore del CrAFT, Dr. Syazana Abdullah Lim, ha sottolineato l'importanza di soluzioni innovative per affrontare la crescente domanda globale di cibo. Il workshop riunisce agricoltori, imprenditori agricoli e agenzie governative per discutere l'implementazione pratica della tecnologia solare nelle pratiche agricole. L'iniziativa mira a fornire ai partecipanti competenze tecniche per integrare l'energia solare nelle loro operazioni agricole, come riportato da mediapermata.com.bn. Questo progetto è parte degli sforzi del CrAFT per promuovere uno sviluppo sostenibile nel settore agricolo di Brunei.