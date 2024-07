26 Luglio 2024_ Tre membri del consiglio del partito Phleung Tien hanno annunciato la loro separazione dal partito in segno di protesta contro le politiche e le azioni di Sam Rainsy, un noto oppositore politico in Cambogia. Questi membri hanno espresso rammarico per gli errori passati e hanno dichiarato di voler sostenere il partito del popolo cambogiano, guidato dal Primo Ministro Hun Sen. Hanno criticato le azioni di Sam Rainsy, ritenendole dannose per la nazione e hanno chiesto a tutti i membri dell'opposizione di unirsi al partito del popolo per costruire un futuro migliore. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. La separazione di questi membri evidenzia le tensioni interne all'opposizione cambogiana e il crescente sostegno per il partito del popolo, che ha guidato il paese dal 1979.