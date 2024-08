Cambogia: Abbandono del partito di opposizione da parte di candidati locali

24 Agosto 2024_ Sei candidati del partito di opposizione in Cambogia hanno annunciato il loro distacco dal partito e dal leader Sam Rainsy, esprimendo delusione per la mancanza di una chiara strategia politica. I membri, provenienti dal distretto di Pea Reang nella provincia di Prey Veng, hanno criticato le azioni del partito che, secondo loro, non hanno portato benefici alla nazione. Hanno anche chiesto di unirsi al partito al governo, il Partito Popolare Cambogiano, per continuare la loro attività politica. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com, evidenziando un cambiamento significativo nel panorama politico cambogiano. Questo sviluppo sottolinea la crescente insoddisfazione nei confronti delle attuali dinamiche politiche e la ricerca di stabilità da parte di ex membri dell'opposizione.