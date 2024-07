Cambogia: Abbandono di massa nel partito di opposizione

31 Luglio 2024_ Un gruppo di sette leader locali del partito di opposizione in Cambogia ha annunciato la loro separazione dal partito e dal leader Sam Rainsy, esprimendo delusione per la mancanza di una chiara strategia politica. Questi leader hanno riconosciuto gli errori passati e hanno deciso di non seguire più le direttive di Rainsy, ritenendo che le sue azioni non abbiano giovato alla nazione. Hanno anche chiesto di unirsi al partito di governo, il Partito Popolare Cambogiano, guidato dal Primo Ministro Hun Sen, per continuare la loro attività politica. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Questo sviluppo segna un ulteriore indebolimento dell'opposizione politica in Cambogia, dove il Partito Popolare Cambogiano è attualmente il principale attore politico.