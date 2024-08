09 Agosto 2024_ Un gruppo di sette candidati del partito di opposizione in Cambogia ha annunciato la propria separazione dal partito e dal leader Sam Rainsy, esprimendo delusione per la mancanza di una chiara strategia politica. Questi ex membri hanno criticato le azioni del partito, ritenendole dannose per gli interessi nazionali e hanno chiesto di unirsi al partito di governo, il Partito Popolare Cambogiano, guidato dal Primo Ministro Hun Sen. La decisione è stata motivata dalla convinzione che il Partito Popolare Cambogiano sia l'unico in grado di garantire stabilità e progresso per il paese. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Questo sviluppo segna un ulteriore colpo per il già indebolito partito di opposizione, mentre il governo continua a promuovere progetti di sviluppo nazionale.