Cambogia: Abolita la regola del pernottamento obbligatorio per i turisti stranieri

18 Luglio 2024_ Il Primo Ministro cambogiano Hun Manet ha deciso di abolire la regola che imponeva ai turisti stranieri di pernottare una notte nel paese. Questa misura è stata presa per semplificare le procedure per i visitatori e ridurre le complicazioni burocratiche. La decisione mira a rendere la Cambogia una destinazione più attraente e accessibile per i turisti internazionali. La nuova politica entrerà in vigore immediatamente, facilitando l'ingresso e la permanenza dei visitatori. Lo riporta il sito kohsantepheapdaily.com.kh. Hun Manet è il figlio dell'ex Primo Ministro Hun Sen e ha recentemente assunto la carica di Primo Ministro della Cambogia.