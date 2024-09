Cambogia: Accordo di cooperazione tra Cambogia e Malesia nel settore bancario

19 Settembre 2024_ Cambogia e Malesia hanno concordato di rafforzare e ampliare la loro cooperazione bilaterale, in particolare nel settore bancario, per il beneficio dei due Paesi. L'accordo è stato siglato durante un incontro tra H.E. Dr. Chea Serey, Governatore della Banca Nazionale della Cambogia, e l'Ambasciatore malese in Cambogia, H.E. Shaharuddin Onn. Durante l'incontro, il diplomatico malese ha elogiato la buona cooperazione tra i due governi e le relazioni tra gli imprenditori dei due Paesi. La Banca Nazionale della Cambogia ha annunciato il lancio del sistema di pagamento QR transfrontaliero tra Cambogia e Malesia. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Questo accordo rappresenta un passo significativo per migliorare il commercio e gli investimenti tra le due nazioni.