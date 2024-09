Cambogia: Accordo strategico per potenziare le relazioni economiche con Giappone e Thailandia

11 Settembre 2024_ In un'importante fase di rafforzamento delle relazioni economiche, la banca Hattha, il Centro di Cooperazione Cambogia-Giappone...

11 Settembre 2024_ In un'importante fase di rafforzamento delle relazioni economiche, la banca Hattha, il Centro di Cooperazione Cambogia-Giappone (CJCC) e l'Associazione per il Commercio e gli Investimenti Cambogia-Giappone (CJBI) hanno firmato un Memorandum d'Intesa (MoU). Questo accordo mira a promuovere le relazioni commerciali e la cooperazione economica tra Cambogia, Giappone, Thailandia e altri paesi. Le istituzioni coinvolte si impegnano a migliorare i legami tra investitori e leader aziendali, aumentando le opportunità di investimento transfrontaliero. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh. L'accordo rappresenta un passo significativo verso lo sviluppo economico della Cambogia e della regione ASEAN, attraverso l'uso di competenze condivise per una crescita sostenibile.