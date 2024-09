Cambogia: Allerta in Cambogia per possibili inondazioni a causa di forti piogge

21 Settembre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha avvertito le autorità locali di prepararsi a interventi di emergenza a causa di inondazioni causate da forti piogge. Le piogge, influenzate da un recente tifone, hanno già provocato allagamenti in diverse aree del Paese. Hun Manet ha chiesto ai funzionari di garantire la sicurezza dei cittadini e di attivare piani di soccorso. La situazione è monitorata da esperti del settore, tra cui il portavoce della Commissione Nazionale per la Gestione dei Disastri, Sot Kim Kol. La popolazione è invitata a seguire gli aggiornamenti e a rimanere vigile in caso di emergenze legate al maltempo.