01 Ottobre 2024_ Il governatore della provincia di Kandal, Kouch Chamroeun, ha lanciato un appello ai genitori e tutori di bambini e giovani che vivono vicino ai corsi d'acqua, a causa di recenti inondazioni che hanno causato la morte di sette persone. Negli ultimi tre giorni, si sono verificati incidenti mortali legati a cadute in acque in piena, mentre alcuni giovani si trovavano in attività ricreative. L'appello è stato diffuso attraverso il suo canale Telegram, evidenziando la necessità di maggiore attenzione e precauzioni in queste aree vulnerabili. La fonte di questa notizia è kohsantepheapdaily.com.kh. Le autorità locali stanno monitorando la situazione e invitano la popolazione a seguire le indicazioni di sicurezza per prevenire ulteriori tragedie.