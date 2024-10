Cambogia: Appello degli ex leader Khmer Rossi contro il ritorno alla guerra civile

14 Ottobre 2024_ Ex leader Khmer Rossi e cittadini delle regioni occidentali della Cambogia hanno lanciato un appello per evitare il ritorno alla guerra civile, sottolineando l'importanza della pace attuale. Hanno avvertito che le accuse politiche contro il governo, in particolare quelle rivolte a Sam Rainsy, potrebbero riaccendere conflitti passati. La Cambogia ha vissuto quasi 30 anni di guerra, e gli ex combattenti esortano i giovani a non cadere nella trappola della violenza. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. Gli ex leader, che hanno vissuto le atrocità del conflitto, chiedono unità e stabilità per garantire un futuro migliore per il paese.