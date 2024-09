Cambogia: Appello del governatore di Phnom Penh per la fiducia nel governo di Hun Manet

23 Settembre 2024_ Il governatore di Phnom Penh, Khuong Sreng, ha esortato i cittadini cambogiani a riporre fiducia nella leadership del primo ministro Hun Manet, successore di Hun Sen. Durante una visita a un posto di confine, ha sottolineato che le comunità nelle province di confine beneficeranno di uno sviluppo simile a quello della capitale. Khuong Sreng ha anche rassicurato che la situazione dei confini è stabile e non ci sono stati tentativi di invasione. La notizia è riportata da freshnewsasia.com. Il governatore ha invitato i cittadini a mantenere l'unità e la pace per garantire un futuro prospero per la Cambogia.