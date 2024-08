Cambogia: Appello per la responsabilità sociale degli artisti da parte del governo

07 Agosto 2024_ Il governo cambogiano ha recentemente invitato gli artisti a esercitare cautela nella creazione di contenuti, evitando di diffondere informazioni false che possano danneggiare la società. Durante un incontro con l'Associazione degli Artisti Cambogiani, il Dott. Pech Chanmuny, Segretario Generale dell'Associazione, ha sottolineato l'importanza di mantenere l'ordine sociale, in particolare riguardo alle credenze religiose. L'appello mira a promuovere una cultura artistica responsabile e rispettosa, in un contesto in cui la disinformazione può avere gravi conseguenze. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Questo invito si inserisce in un più ampio sforzo del governo cambogiano per garantire un ambiente culturale sano e sostenibile, in un paese ricco di tradizioni artistiche e religiose.