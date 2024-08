Cambogia: Appello per la stabilità economica e sociale post-COVID-19

16 Agosto 2024_ Il presidente dell'Associazione degli Imprenditori Giovani della Cambogia, Okhna Pak Bollen, ha esortato gli imprenditori a mantenere la pace e la stabilità economica nel paese. In seguito alla pandemia di COVID-19, la Cambogia ha mostrato segni di ripresa economica grazie agli sforzi del governo per attrarre investimenti esteri e promuovere il commercio locale. Gli investitori internazionali considerano la Cambogia un obiettivo promettente per gli investimenti, grazie alla stabilità politica e alle riforme amministrative. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Il governo cambogiano continua a collaborare con il settore privato per migliorare le condizioni economiche e sociali, mirando a un futuro di crescita sostenibile.