Cambogia: Arrestati 25 cittadini cinesi per gioco d'azzardo illegale

01 Novembre 2024_ Le autorità di Phnom Penh hanno arrestato 25 cittadini cinesi il 31 ottobre 2024, accusati di essere coinvolti in un'operazione di gioco d'azzardo online illegale. Gli arresti sono avvenuti dopo un'operazione di polizia in un'area industriale situata lungo la strada nazionale numero 3, nel distretto di Kampong Speu. I sospetti sono stati trasferiti al tribunale di Phnom Penh per ulteriori interrogatori e procedimenti legali. Questo intervento evidenzia l'impegno delle autorità cambogiane nel combattere il gioco d'azzardo illegale, un problema crescente nel Paese. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Le autorità locali continuano a monitorare e reprimere attività illecite legate al gioco d'azzardo, che rappresentano una sfida significativa per la sicurezza e la legalità in Cambogia.