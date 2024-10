Cambogia: Aumento del turismo in vista del Festival Pchum Ben

02 Ottobre 2024_ La Cambogia si prepara a un incremento del turismo in occasione del Festival Pchum Ben, che si celebra questa settimana. Questo importante evento religioso attirerà migliaia di visitatori nazionali verso diverse province e destinazioni turistiche popolari. Durante il festival, i cambogiani visitano le tombe degli antenati per rendere omaggio e pregare, in un momento di riunione familiare e riflessione spirituale. Il Ministero del Turismo prevede un notevole aumento del movimento turistico, con destinazioni come Siem Reap, Phnom Penh e le aree costiere che si preparano a ricevere un gran numero di visitatori. La notizia è riportata da akp.gov.kh. Il festival si svolge quest'anno dal 1 al 3 ottobre e il ministero ha collaborato con il settore privato per migliorare l'offerta turistica.