17 Agosto 2024_ La Cambogia ha intensificato la presenza delle forze armate lungo la strada principale di Samdech Hun Sen in preparazione di possibili manifestazioni contro il governo. Le autorità hanno preso questa misura in risposta a notizie di un raduno previsto per il 18 agosto, in opposizione alla cooperazione regionale CLV-DTA tra Cambogia, Vietnam e Laos. I gruppi di opposizione sostengono che il progetto CLV potrebbe portare alla perdita di territori cambogiani a favore del Vietnam, un'accusa che il governo ha definito infondata. La fonte di queste informazioni è thmeythmey.com. Il progetto CLV, avviato nel 1999, mira a promuovere lo sviluppo nelle regioni di confine tra i tre paesi, ma ha suscitato preoccupazioni tra i cittadini cambogiani riguardo alla sovranità territoriale.