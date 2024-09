Cambogia: Avviato studio sul potenziale turistico delle spiagge cambogiane

06 Settembre 2024_ Il governo cambogiano ha avviato una ricerca preliminare sul potenziale economico del turismo nelle aree costiere del Paese. L'iniziativa, coordinata dal Consiglio Economico e Sociale, mira a identificare le sfide e le opportunità per lo sviluppo del settore turistico. Una recente workshop ha riunito rappresentanti di vari ministeri, inclusi Turismo e Ambiente, per discutere strategie di sviluppo sostenibile. Questo progetto si inserisce nel contesto della ripresa del turismo post-COVID-19, con l'obiettivo di promuovere le spiagge cambogiane come destinazioni di richiamo. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Le spiagge cambogiane, rinomate per la loro bellezza, sono state recentemente riconosciute come parte di un club globale di destinazioni costiere di alta qualità.