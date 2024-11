Cambogia: Blinken congratula il popolo cambogiano per il 71° anniversario dell'indipendenza

09 Novembre 2024_ Il Segretario di Stato degli Stati Uniti, H.E. Antony J. Blinken, ha inviato un messaggio di congratulazioni al popolo cambogiano in occasione del 71° anniversario della Giornata dell'Indipendenza. Nella sua dichiarazione, Blinken ha sottolineato l'importanza della partnership tra gli Stati Uniti e il governo reale della Cambogia per un Indo-Pacifico libero e prospero. Ha evidenziato i progressi nelle relazioni bilaterali, inclusi importanti scambi ufficiali e dialoghi sulla difesa. La Cambogia celebra oggi la sua indipendenza dalla Francia, avvenuta il 9 novembre 1953. La notizia è stata riportata da akp.gov.kh. Il 2025 segnerà il 75° anniversario delle relazioni tra Stati Uniti e Cambogia, un'opportunità per rafforzare ulteriormente i legami tra i due Paesi.