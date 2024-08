19 Agosto 2024_ Quattro candidati del partito oppositore e nove membri di un comune nella provincia di Oddar Meanchey hanno lasciato le loro posizioni per unirsi al Partito del Popolo Cambogiano. I nuovi membri hanno espresso il loro sostegno per la cooperazione regionale e hanno elogiato il governo per le sue politiche di sviluppo. Hanno anche chiesto al Primo Ministro Hun Sen di accettarli nel partito per continuare la loro attività politica. Questo cambiamento evidenzia la crescente fiducia nel Partito del Popolo Cambogiano, considerato l'unico partito capace di garantire stabilità e sviluppo per la nazione, come riportato da freshnewsasia.com. La situazione politica in Cambogia continua a evolversi, con un focus sulla stabilità e la crescita economica.