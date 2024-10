Cambogia: Celebrazione dei 33 anni della presenza del Buddhismo in Cambogia

06 Ottobre 2024_ Il 7 dicembre 2024 segnerà il 33° anniversario della presenza del Buddhismo in Cambogia, istituito nel 1991 grazie al supporto dell'ex Primo Ministro Hun Sen. Durante un incontro con i leader religiosi, il Patriarca Buddhista Samdech Bou Kry ha sottolineato i progressi del Buddhismo nel paese, che ha contribuito alla pace e allo sviluppo in vari settori. Il Ministro della Religione, Chhay Than, ha evidenziato il ruolo cruciale del Buddhismo nella società cambogiana, dove oltre il 95% della popolazione pratica questa religione. La notizia è stata riportata da tvk.gov.kh, evidenziando l'importanza del Buddhismo come religione di stato e il suo impatto positivo sulla comunità. La Cambogia, con oltre 5.000 templi e più di 70.000 monaci, continua a promuovere valori di pace e armonia attraverso la sua tradizione religiosa.