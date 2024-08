Cambogia: Celebrazione del primo anniversario del governo sotto la guida di Hun Manet

22 Agosto 2024_ Il 22 agosto segna il primo anniversario del governo cambogiano sotto la direzione del Primo Ministro Hun Manet. Durante questo anno, il governo ha formato 1,5 milioni di risorse umane e ha fornito supporto finanziario per l'istruzione, dimostrando un impegno verso lo sviluppo della popolazione. Hun Manet, figlio del precedente Primo Ministro Hun Sen, ha sottolineato l'importanza di trattare i cittadini come figli, investendo nel loro futuro. La celebrazione evidenzia anche l'approccio del governo nel fornire opportunità di apprendimento e crescita. La notizia è riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Questo anniversario rappresenta un momento significativo per la Cambogia, che continua a lavorare per il progresso e il benessere della sua popolazione.