Cambogia: Celebrazione del ventesimo anniversario dell'adesione al WTO

14 Ottobre 2024_ Il Primo Ministro della Cambogia, Hun Manet, ha presieduto una cerimonia per celebrare il ventesimo anniversario dell'adesione del paese all'Organizzazione Mondiale del Commercio (WTO) presso l'hotel Sokha a Phnom Penh. Durante il suo discorso, Hun Manet ha espresso la sua gioia per l'importante traguardo e ha ringraziato il Ministero del Commercio per l'organizzazione dell'evento, sottolineando i successi economici ottenuti dalla Cambogia grazie a politiche chiare e visioni a lungo termine. Ha anche evidenziato l'importanza di continuare a promuovere la competitività internazionale e l'apertura del mercato per affrontare le sfide future. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. La Cambogia, un paese del sud-est asiatico, ha visto un significativo sviluppo economico negli ultimi due decenni, grazie anche alla sua integrazione nel sistema commerciale globale.