Cambogia: Celebrazione della Festa Nazionale Francese a Phnom Penh

14 Luglio 2024_ L'Ambasciata di Francia a Phnom Penh ha celebrato la Festa Nazionale Francese con un evento nel giardino dell'ambasciata, alla presenza del Vice Primo Ministro cambogiano Hun Manet. Durante la cerimonia, sia il Vice Primo Ministro che l'Ambasciatore francese Jacques Pellet hanno sottolineato la storica e vivace relazione diplomatica tra i due Paesi. Sono stati menzionati eventi recenti come la visita del Re Norodom Sihamoni in Francia e la partecipazione di volontari cambogiani alle Olimpiadi di Parigi. Thmeythmey.com riporta che l'evento ha anche visto Hun Manet tenere il suo primo discorso ufficiale in francese. La celebrazione ha rafforzato i legami bilaterali, evidenziando la cooperazione in ambito politico, economico e culturale.