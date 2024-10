Cambogia: Cerimonia di investitura per 4.742 giovani del Partito Rosso Cambogiano

19 Ottobre 2024_ Questa mattina, il Partito Rosso Cambogiano ha celebrato una cerimonia di investitura per 4.742 giovani, di cui 3.106 donne, presso la capitale Phnom Penh. L'evento si è svolto sotto la presidenza del Primo Ministro Hun Manet e del presidente del partito, Bun Rany Hun Sen. Durante il suo discorso, Hun Manet ha sottolineato l'importanza dello sviluppo giovanile per la stabilità politica e la pace in Cambogia, evidenziando il legame tra il progresso del partito e il benessere della nazione. La cerimonia ha anche messo in luce il ruolo storico del Partito Rosso nella ricostruzione del paese dopo il regime di Pol Pot, che ha causato gravi sofferenze alla popolazione cambogiana. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. Il Partito Rosso, noto anche come Khmer Rouge, è stato al centro della storia cambogiana, con un passato controverso legato a violenze e genocidio.