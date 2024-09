Cambogia: Chiarimenti sul confine con il Vietnam in arrivo

31 Agosto 2024_ Il Segretariato per gli Affari di Confine della Cambogia ha annunciato che fornirà chiarimenti dettagliati riguardo alla questione del confine terrestre con il Vietnam. Questa decisione segue la diffusione di informazioni non ufficiali provenienti da Google, che hanno sollevato preoccupazioni sulla situazione del confine. Un'intervista speciale sarà trasmessa sulla televisione nazionale cambogiana per affrontare il tema in modo approfondito. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. La questione del confine tra Cambogia e Vietnam è storicamente complessa e coinvolge aspetti politici e territoriali significativi per entrambi i Paesi.