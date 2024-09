Cambogia: Chiusura dell'ambasciata svedese a Phnom Penh e reazioni politiche

18 Settembre 2024_ Il governo svedese ha annunciato la chiusura del suo ufficio diplomatico a Phnom Penh a partire dal 30 settembre 2024, suscitando reazioni contrastanti in Cambogia. Il leader dell'opposizione, Sam Rainsy, ha dichiarato che questa decisione evidenzia il fallimento del governo di Hun Sen sia in politica economica che diplomatica. Tuttavia, il Ministero degli Esteri cambogiano ha sottolineato che la chiusura è parte di una ristrutturazione delle priorità e non influisce sulle relazioni bilaterali. La Svezia continuerà a mantenere relazioni diplomatiche attraverso l'ambasciata a Bangkok e fornirà servizi consolari ai cittadini svedesi in Cambogia, come riportato da freshnewsasia.com. La situazione riflette le dinamiche politiche interne cambogiane e le sfide che il governo affronta nel mantenere relazioni internazionali stabili.