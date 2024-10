Cambogia: Cina offre 300 milioni di yuan per lo sviluppo infrastrutturale

11 Ottobre 2024_ La Cina ha annunciato un ulteriore aiuto non rimborsabile di 300 milioni di yuan, equivalenti a circa 42 milioni di dollari, per...

11 Ottobre 2024_ La Cina ha annunciato un ulteriore aiuto non rimborsabile di 300 milioni di yuan, equivalenti a circa 42 milioni di dollari, per sostenere lo sviluppo infrastrutturale della Cambogia. L'annuncio è stato fatto dal Primo Ministro cinese Li Qiang durante un incontro bilaterale con il Primo Ministro cambogiano Hun Manet, in occasione del 44° e 45° vertice dell'ASEAN a Vientiane, Laos, il 10 ottobre. Oltre al supporto infrastrutturale, la Cina si impegna a promuovere l'importazione di prodotti agricoli dalla Cambogia. Li Qiang ha sottolineato che la Cina continuerà a sostenere lo sviluppo della Cambogia in base alle sue esigenze attuali, come riportato da thmeythmey.com. I due leader hanno concordato di intensificare la cooperazione in vari settori, inclusi energia pulita e infrastrutture di collegamento.