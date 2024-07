Cambogia: Cinque politici locali abbandonano il partito di opposizione

19 Luglio 2024_ Cinque politici locali della provincia di Stung Treng hanno annunciato la loro separazione dal partito di opposizione guidato da Sam Rainsy, accusato di tradimento nazionale. I politici, provenienti dai distretti di Phluk, Sesan, Stung Treng e Srah Russey, hanno espresso rammarico per il loro passato coinvolgimento con il partito di opposizione. Hanno dichiarato di non voler più seguire le direttive di Sam Rainsy, criticando le sue azioni come dannose per il paese. I politici hanno chiesto il perdono del Primo Ministro Hun Sen e hanno espresso il desiderio di unirsi al Partito Popolare Cambogiano (CPP). Lo riporta freshnewsasia.com. La mossa è vista come un tentativo di rafforzare la stabilità politica e promuovere lo sviluppo nazionale sotto la guida del CPP.