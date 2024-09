Cambogia: Cittadini esprimono entusiasmo per il miglioramento delle infrastrutture al confine

08 Settembre 2024_ Durante una visita al confine il 7 settembre 2024, i cittadini cambogiani hanno mostrato grande entusiasmo per le recenti migliorie infrastrutturali nella zona. I residenti hanno ringraziato il governo per la costruzione di strade che facilitano l'accesso per i turisti e i viaggiatori. Inoltre, hanno sollecitato ulteriori sforzi da parte del governo per continuare a sviluppare il paese e migliorare le condizioni di vita. I cittadini hanno espresso il loro sostegno al Primo Ministro Hun Manet e al Presidente del Senato Hun Sen, evidenziando la loro fiducia nel futuro della Cambogia. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. La Cambogia, situata nel sud-est asiatico, è nota per la sua ricca storia culturale e i suoi siti turistici, tra cui i famosi templi di Angkor.