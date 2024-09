Cambogia: Coca-Cola riafferma il suo impegno per la sostenibilità nel Paese

27 Settembre 2024_ Coca-Cola ha ribadito il suo impegno a lungo termine per la sostenibilità in Cambogia durante un incontro con il Vice Primo Ministro Sok Chenda Sophea a New York. Michael Goltzman, rappresentante dell'azienda, ha sottolineato il contributo di Coca-Cola alla crescita economica e agli sforzi di sviluppo sostenibile nel Paese. L'azienda ha espresso il suo sostegno agli obiettivi del governo cambogiano per ridurre le emissioni di carbonio e ha delineato le priorità strategiche per il futuro. Coca-Cola è presente in Cambogia dal 1963 e ha un ruolo significativo nello sviluppo economico locale, impiegando oltre 8.000 persone, di cui il 99,7% sono cambogiani, come riportato da thmeythmey.com. L'azienda continua a investire in soluzioni innovative per promuovere uno sviluppo sostenibile e migliorare la qualità della vita delle comunità in cui opera.