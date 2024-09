Cambogia: Collaborazione con la Malesia per combattere le notizie false

02 Settembre 2024_ La Cambogia e la Malesia hanno avviato una collaborazione per affrontare il problema delle notizie false, al fine di garantire una maggiore sicurezza nell'uso delle informazioni. L'accordo è stato siglato tra il Ministro della Comunicazione cambogiano, Neth Pheaktra, e il Ministro della Comunicazione malesiano, Ahmad Fahmi bin Mohamed Fadzil, durante un incontro a Kuala Lumpur. I due ministri hanno sottolineato l'importanza della cooperazione tra i rispettivi ministeri per facilitare lo scambio di informazioni e combattere la disinformazione. Inoltre, hanno concordato di promuovere la sicurezza informativa per i cittadini di entrambi i paesi e di invitare altre nazioni ASEAN a unirsi a questa iniziativa. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Questa iniziativa si inserisce in un contesto più ampio di lotta contro la disinformazione, un problema crescente nella regione.