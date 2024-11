Cambogia: Collaborazione digitale tra Cina e Cambogia in forte espansione

04 Novembre 2024_ La cooperazione economica digitale tra Cina e Cambogia sta vivendo una rapida crescita, con la Cina che contribuisce alla costruzione di infrastrutture di telecomunicazione nel Paese. Entro il 2025, si prevede che il 100% delle aree urbane e il 70% delle zone rurali della Cambogia avranno accesso a Internet ad alta velocità. Wang Wenbin, ambasciatore cinese in Cambogia, ha sottolineato l'importanza dell'uso di tecnologie avanzate come l'intelligenza artificiale e il cloud computing per promuovere la trasformazione digitale del Paese. La notizia è stata riportata da thmeythmey.com. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo verso l'integrazione della Cambogia nell'economia digitale globale, con l'obiettivo di migliorare la produttività e l'efficienza economica.