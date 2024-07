Cambogia: Collaborazione per combattere il narcotraffico attraverso l'educazione

25 Luglio 2024_ In Cambogia, il Ministro dell'Informazione, Netr Phaktra, ha presieduto una cerimonia per la firma di un accordo di cooperazione con...

25 Luglio 2024_ In Cambogia, il Ministro dell'Informazione, Netr Phaktra, ha presieduto una cerimonia per la firma di un accordo di cooperazione con la Galaxina Group, mirato a rafforzare la sensibilizzazione sui pericoli delle droghe. L'accordo prevede l'impegno di oltre 3.000 artisti e membri del gruppo a collaborare con il governo nella lotta contro la droga, utilizzando eventi culturali per diffondere messaggi educativi. Il Ministro ha sottolineato l'importanza della collaborazione tra le autorità e tutti i settori della società per affrontare efficacemente il problema della droga. La fonte di questa notizia è tvk.gov.kh. L'iniziativa mira a coinvolgere anche le famiglie e i giovani, sottolineando che la lotta contro la droga è una responsabilità collettiva.