28 Agosto 2024_ La Cambogia prevede di continuare a inviare atleti in Cina per allenamenti, grazie a un accordo di cooperazione tecnica nel settore sportivo. Il segretario generale del Comitato Olimpico Nazionale della Cambogia, Vath Chamroeun, ha espresso ottimismo riguardo a futuri progetti di assistenza sportiva con la Cina, in vista dei Giochi Asiatici Giovanili del 2029, che si svolgeranno in Cambogia. Durante la cerimonia di chiusura di un progetto di assistenza tecnica, è stata sottolineata l'importanza di rafforzare i legami tra i due paesi attraverso lo sport e la cultura. La fonte di questa notizia è thmeythmey.com. La Cambogia ha recentemente ospitato i 32° Giochi del Sud-est asiatico, ottenendo un numero record di medaglie, grazie anche all'allenamento degli atleti in Cina.