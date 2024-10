Cambogia: Collaborazione tra la Banca Mondiale e il governo cambogiano per lo sviluppo sostenibile

10 Ottobre 2024_ La Banca Mondiale ha annunciato un potenziamento della cooperazione con il governo cambogiano per contribuire al raggiungimento della visione a lungo termine del Paese. L'annuncio è stato fatto durante un incontro tra Manuela V. Ferro, Vicepresidente della Banca Mondiale per la regione Asia-Pacifico, e il Primo Ministro cambogiano Hun Manet, a Vientiane, Laos. Ferro ha elogiato il governo cambogiano per aver posto lo sviluppo delle risorse umane come priorità fondamentale per costruire una base solida per il futuro. Inoltre, la Banca Mondiale prevede di approvare un nuovo quadro di partnership per il periodo 2025-2029, che sarà cruciale per il raggiungimento degli obiettivi di sviluppo sostenibile della Cambogia. La notizia è stata riportata da freshnewsasia.com. La Cambogia, un Paese del sud-est asiatico, sta puntando a diventare un'economia a reddito medio-alto entro il 2050, con un focus particolare sull'istruzione e la formazione professionale.