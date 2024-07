Cambogia: Collaborazione tra province per lo sviluppo economico con la Corea del Sud

28 Luglio 2024_ Il governatore della provincia di Kampong Thom, Nuon Phara, ha attratto investimenti dalla Corea del Sud per sviluppare l'economia locale, a meno di un mese dal suo insediamento. Insieme al governatore della provincia sudcoreana di Gyeongsangbuk-do, Lee Cheol Woo, ha firmato un Memorandum d'Intesa (MoU) per rafforzare le relazioni commerciali, turistiche e agricole tra le due province. Il MoU, valido per cinque anni, prevede nove punti di cooperazione, inclusi scambi culturali e opportunità di investimento. Le province di Kampong Thom e Gyeongsangbuk-do si concentreranno su settori come commercio, istruzione e agricoltura, utilizzando tecnologie moderne. La notizia è riportata da thmeythmey.com. Questa iniziativa rappresenta un passo significativo per la Cambogia nel cercare di espandere le sue relazioni internazionali e attrarre investimenti esteri.