Cambogia: Conferenza medica con esperti italiani per combattere le malattie respiratorie infantili

14 Luglio 2024_ Il professor Kim Ang, vice direttore dell'Ospedale Pediatrico Nazionale della Cambogia, ha dichiarato che le malattie respiratorie rappresentano un grave onere per la salute dei bambini nel paese. Durante una conferenza tenutasi il 13 luglio a Phnom Penh, ha sottolineato l'importanza della diagnosi, trattamento e prevenzione efficaci di queste malattie. La conferenza ha visto la partecipazione di esperti nazionali e internazionali, inclusi specialisti italiani, che hanno condiviso aggiornamenti sulle tecniche di diagnosi e trattamento. La farmacista Diep Pov ha evidenziato il contributo degli studi europei, in particolare italiani, nel fornire farmaci innovativi per ridurre l'impatto delle malattie respiratorie sui bambini cambogiani. Lo riporta kampucheathmey.com. L'evento ha offerto ai medici e agli specialisti nuove conoscenze tecniche per migliorare la cura e la prevenzione delle malattie respiratorie nei bambini.