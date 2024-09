Cambogia: Conferenza sulla produttività sostenibile per migliorare il business

19 Settembre 2024_ Il Ministero dell'Industria, della Scienza, della Tecnologia e dell'Innovazione ha organizzato una conferenza a Stung Treng il 19 settembre 2024, focalizzata sulla "produttività sostenibile per migliorare il business in Cambogia". L'evento, presieduto dal Segretario di Stato Phok Sovannrith, ha visto la partecipazione di funzionari governativi, imprenditori e studenti, evidenziando l'importanza del settore privato. Il Vice Governatore della provincia di Stung Treng, Prom Vanna, ha sottolineato l'impegno del governo nel sostenere le piccole e medie imprese per rafforzare la loro capacità e sostenibilità. La conferenza ha anche messo in luce le strategie per migliorare la competitività delle aziende cambogiane nel contesto economico globale, come riportato da freshnewsasia.com. L'incontro rappresenta un passo importante per promuovere lo sviluppo economico e l'innovazione nel paese, in un periodo di sfide economiche globali.