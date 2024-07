Cambogia: Conferenza sullo sminamento in Ucraina con la partecipazione cambogiana

6 Luglio 2024_ La Cambogia parteciperà a una conferenza sullo sminamento in Ucraina nel campo umanitario, ospitata dal Giappone nel 2025. La partecipazione è stata confermata da Samdech Akka Moha Sena Padei Techo Hun Sen, Presidente del Senato della Cambogia, durante un incontro con la Ministra degli Esteri giapponese, H.E. Ms. KAMIKAWA Yoko, al Palazzo del Senato a Phnom Penh. Hun Sen ha espresso apprezzamento per la cooperazione del Giappone in materia di pace, ricostruzione e sviluppo in Cambogia, e ha manifestato il desiderio di rafforzare ulteriormente la collaborazione in ambiti come la gestione delle risorse idriche e l'azione umanitaria contro le mine. La Ministra KAMIKAWA ha elogiato Hun Sen per il suo ruolo nello sviluppo economico della Cambogia e ha sottolineato l'importanza della cooperazione bilaterale in vari settori, inclusi infrastrutture sociali e sicurezza marittima. Lo riporta akp.gov.kh. Entrambi i leader hanno discusso anche di sviluppo democratico, stato di diritto e investimenti giapponesi in Cambogia, oltre a scambiare opinioni su questioni regionali e internazionali.