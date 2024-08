Cambogia: Controlli al Ministero della Salute per prevenire l'Mpox all'aeroporto di Phnom Penh

28 Agosto 2024_ Le autorità cambogiane hanno avviato controlli presso l'aeroporto internazionale di Phnom Penh per prevenire la diffusione dell'Mpox, una malattia infettiva. I funzionari del Ministero della Salute hanno ispezionato le strutture sanitarie e le procedure di emergenza in atto. Questa iniziativa mira a garantire che il Paese sia pronto a rispondere a eventuali focolai e a proteggere la salute pubblica. L'Mpox, noto anche come vaiolo delle scimmie, è una malattia virale che può causare sintomi gravi e si trasmette attraverso il contatto diretto. La notizia è stata riportata da kohsantepheapdaily.com.kh. Le autorità sanitarie stanno intensificando le misure di prevenzione e sensibilizzazione per garantire la sicurezza dei viaggiatori e dei cittadini.