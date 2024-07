Cambogia: Crescita del settore dei veicoli elettrici nonostante l'uso limitato

11 Luglio 2024_ Nonostante l'uso limitato di veicoli elettrici in Cambogia, il settore dell'assemblaggio e dell'installazione di questi mezzi sta mostrando segnali di crescita. Secondo il Consiglio per lo Sviluppo della Cambogia, il numero di veicoli elettrici nel paese è ancora basso, ma l'industria sta guadagnando slancio. Il Consiglio ha confermato queste informazioni durante una dichiarazione rilasciata mercoledì scorso. Questo sviluppo potrebbe rappresentare un passo avanti significativo per la sostenibilità e l'innovazione tecnologica nel paese. Lo riporta kohsantepheapdaily.com.kh. La crescita del settore potrebbe anche attirare investimenti stranieri e promuovere l'adozione di tecnologie verdi in Cambogia.