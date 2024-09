Cambogia: Danni alle coltivazioni di riso a causa della siccità nel nord-ovest

01 Settembre 2024_ Circa 778 ettari di riso sono stati danneggiati e 4.391 ettari sono attualmente a rischio a causa della siccità nelle aree di Pongro, Chongkal e Cheung Tien, nella provincia di Oddar Meanchey. Il Segretario di Stato del Ministero dell'Agricoltura, Toek Bunhor, ha guidato un'ispezione per valutare la situazione e cercare soluzioni per ridurre i danni. La mancanza di acqua rende difficile il salvataggio delle coltivazioni, ma ci sono speranze di recupero se arriveranno ulteriori piogge. La situazione è monitorata dalle autorità locali, come riportato da thmeythmey.com. La provincia di Oddar Meanchey è nota per la sua agricoltura, e le autorità stanno lavorando per supportare gli agricoltori colpiti dalla siccità.